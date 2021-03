ASSE : Romeyer - Caïazzo, un éloignement qui fâche ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La défaite cuisante encaissée par l’ASSE vendredi devant l’AS Monaco a rappelé que les Verts ne pourraient jouer pour rien d’autre que le maintien cette saison. Malgré quelques bons passages cette saison, notamment dans son entame avec une victoire historique à Marseille en septembre (2-0), les hommes de Claude Puel affichent trop souvent leurs limites pour espérer mieux.

La trêve internationale pourrait permettre aux Verts de prendre conscience du danger qui les guette en fin de saison. Les dirigeants de l’ASSE le sont pleinement mais cela ne les empêche pas de connaître quelques balbutiements entre eux. RMC Sport s’est notamment attardé sur la relation entre Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui serait distendue en raison de l’éloignement du premier cité.

« Le dirigeant de 67 ans a décidé de partir à l’étranger pour fuir la crise sanitaire. Il s’est installé dans le Golfe persique pour les semaines à venir, explique la radio sportive. Un exil qui crée certaines tensions chez les Verts. La distance n’empêchera pas Caïazzo de rester actif, mais son choix n’est pas du goût de tous à Geoffroy-Guichard. Roland Romeyer n’apprécie pas le choix de son associé. »

L’ASSE est confrontée à des problèmes de discipline

Les retards à l’entraînement sont nombreux ...

Le courant entre les jeunes et une génération plus aguerrie passe difficilement

Il n’y a pas de cassure réelle mais il n’y a pas non plus d’affinité ...

