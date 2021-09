ASSE : Romeyer décisif pour l’avenir du FC Nantes ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

La vision en bon père de famille du duo Roland Romeyer - Bernard Caiazzo a porté ses fruits à l’ASSE. La dernière étude de l’observatoire du football (CIES) montre que les Verts ont accumulé beaucoup de ressources financières sur le marché des transferts. Depuis 2012, seuls deux clubs français font ainsi mieux en terme de balance financière : le LOSC (+342 millions, 663M€ gagnés pour 321M€ dépensés) et l’OL (+225 millions, 646M€ gagnés pour 421M€ dépensés).

Les Verts, eux, dégagent un surplus de 110M€ grâce à 223M€ de ventes et seulement 113M€ réinvestis. Cela place l'ASSE au 8e rang européen des clubs avec la meilleure balance transferts depuis 2012. La vision de Romeyer sur les transferts mais aussi et surtout sur la vente possible de l’ASSE pourrait bien être partagée du côté du FC Nantes. Ses mots ont en tout cas une résonance particulière dans la bouche d’Ali Rebouh, qui semble rangé du côté de Waldemar Kita sur ce thème.

« Le contexte actuel n’est pas facilitant pour vendre un club… Ça me fait penser à cette phrase de Roland Romeyer, "on ne vend pas une épicerie !" C’est la réalité, a affirmé dans Ouest France l’adjoint de la maire de Nantes et vice-président de Nantes Métropole. Nous, notre marge de manœuvre est extrêmement limitée. On n’est pas à l’abri qu’un fonds de pension ou autre arrive. Si Kita veut vendre à Pierre, Paul, Jacques, c’est son droit, mais la métropole est propriétaire des installations et a son mot à dire. Nous voulons que le club soit ouvert sur le territoire, qu’il s’engage résolument dans le dialogue avec tous les acteurs. Tout le monde y gagnerait à adopter un dialogue plus ouvert. La métropole pèsera en ce sens. »

La politique politicienne dans toute sa splendeur. @FrRebouh se met à genou devant Waldemar Kita. Ton moralisateur, retournement de veste, tout y est. C’est donc une personne publique de moins qui se soucie de l’avenir du #FCNantes. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) September 4, 2021