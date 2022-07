ASSE : Romeyer donne sa version de la polémique avec Blitzer

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Lorsque David Blitzer a passé la seconde pour racheter l'ASSE, ses équipes sont venues dans le Forez pour un premier contact. Selon Romain Molina, notamment, cette rencontre se serait mal passée, Roland Romeyer assurant notamment que les Verts n'avaient pas besoin du repreneur. Une version démentie par le principal intéressé, dans l'interview accordée ce lundi au Progrès.

« À Saint-Étienne, nous avons le sens de l’accueil et pendant les deux jours qu’ils ont passés à Geoffroy-Guichard, au Musée, à la Boutique des Verts et au siège à L’Étrat, nous sommes restés à leur entière disposition. Pour tout vous dire, c’est même moi qui les ai véhiculés du stade Geoffroy-Guichard au centre Robert-Herbin. Je les ai aussi emmenés dîner aux halles Mazerat le mercredi 15 juin. Nous avons répondu à toutes les questions et de mon point de vue, tout s’est bien passé. »