ASSE : Romeyer et Caïazzo victimes d’une balle perdue

Dans un billet intitulé "Sainté" publié dans Sud-Ouest, Stéphane Beaud, professeur en sociologie à Sciences Po, n'a pas manqué de tacler la gestion de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui sont à la tête de l'AS Saint-Etienne depuis 2004.

"Depuis 2004, l'ASSE est dirigée de manière acrobatique par deux personnes"

"Depuis 2004, l'ASSE est dirigée de manière acrobatique par deux personnes : d'un côté Roland Romeyer, un pur Stéphanois, chef d'entreprise local, et de l'autre Bernard Caïazzo, le Parisien, diplômé de l'ESSEC, qui a fait fortune dans les centres d'appel. Ce duo improbable marche sur un fil, les méfaits en termes de gestion sportives sont devenus chaque année plus évidents. Aussi inadmissible et condamnable que soit l'explosion de violence de centaines d'Ultras ce soir funeste de descente, il importe de lui donner un sens presque "politique". Ces supporters ont réagi de leur manière - désespérée et "tripale" - contre cet abandon de poste de l'ASSE. Ils se sont sentis trahis et abandonnés par leurs dirigeants. Un peu à la manière d'ouvriers d'usine brutalement licenciés."

