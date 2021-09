ASSE : Romeyer fixe une nouvelle date pour la vente du club !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

La vente de l’ASSE est un serpent de mer qui a grandi depuis le printemps dernier lorsque Bernard Caiazzo et Roland Romeyer ont annoncé leurs intentions de s’ouvrir en ce sens. Daniel Riolo a même assuré hier que l’ASSE serait presque vendue ! « Le club est en vente, quasiment vendu. C'est la débandade totale au club en ce moment, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Ça n'avance pas. Là c'est vendu, tout est en place, il faut juste que Bernard Caïazzo trouve le moyen de garder sa place au conseil de la LFP et après c'est vendu. »

« Je suis triste de ce début de saison mais j’ai confiance en Claude Puel et aux joueurs pour réagir face à Bordeaux. Je souhaiterais que la vente du club se fasse avant la fin de l’année 2021, a-t-il affirmé dans Le Progrès. J’espère qu’on trouvera le successeur adéquat assez rapidement, c’est-à-dire quelqu’un qui a les valeurs de l’ASSE et qui pourra l’aider financièrement afin d’aller titiller les cinq à six premières places. On va y arriver, à un moment ou un autre, c’est sûr. Et le changement ne pourra qu’être bénéfique si le candidat répond à nos critères. »

Le Progrès confirme qu’Olivier Markarian serait bel et bien à la tête d’un projet de reprise réunissant une banque luxembourgeoise et des actionnaires locaux. L’homme d’affaires était présent hier lors de l'inauguration du centre Robert-Herbin en tant que membre du conseil de surveillance de l'ASSE.

