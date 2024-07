ASSE : Romeyer heureux de la vente, il promet le meilleur avec Kilmer Sports

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il y a près de deux mois que l'ASSE a été vendue à Kilmer Sports et au contraire de Bernard Caiazzo, Roland Romeyer se montrait très discret dans les médias jusqu'ici. L'ancien président du club stéphanois n'avait commenté ni la vente ni le retour en L1, lui qui conserve sa casquette de président de Coeur Vert, l'association caritative du club.

"Ce groupe possède les capacités financières et sportives pour poursuivre et amplifier le développement du club"

Mais pour Peuple Vert, Romeyer vient de sortir du silence. "Je suis particulièrement heureux du double dénouement, a-t-il soutenu. Le 2 juin la remontée en L1 et le 3 juin la vente au groupe canadien Kilmer Sports Ventures. Ce groupe possède les capacités financières et sportives pour poursuivre et amplifier le développement du club." Et à lui d'ajouter... "C'est une page qui se tourne pour moi, tombé dans le Chaudron en 1957... et une autre qui s'écrit dans l'histoire. La vie continue pour les Verts, pour le club, pour ses supporters et pour tous ceux qui ont du sang vert qui coule dans les veines. Je conserve la présidence d'ASSE Coueur Vert que j'ai créée en 2011 et qui correspond mieux à mes valeurs que celles du foot d'aujourd'hui."

