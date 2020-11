ASSE : Romeyer perdrait patience !

L'ASSE a concédé samedi une 7e défaite de rang en L1 en s'inclinant à Brest (1-4). Dans ses cages, Jessy Moulin est allé chercher quatre fois le ballon au fond de ses filets sur les quatre premiers tirs brestois ! Une déroute que Claude Puel a eu du mal à expliquer, et qui a fait chuter l'ASSE à la 16e place du classement.

Avant de recevoir dimanche une équipe de Lille qui vient d'étriller Lorient (4-0), les critiques se font de plus en plus vives autour de Puel. 13 mois après son arrivée, le Manager des Verts, qui dispose du plus gros salaire de l'histoire du club pour un entraîneur, tarde à justifier ses émoluments, ainsi que la confiance de ses présidents, qui lui ont attribué les pleins pouvoirs et permis de recruter deux hommes de confiance : Xavier Thuilot (Directeur général) et Jean-Luc Buisine (Responsable du recrutement).

Puel diviserait en interne

Une confiance qui s'ébranlerait, désormais, si l'on en croit Mohamed Toubache-Ter. D'après l'insider, « Roland Romeyer commence sérieusement à s’impatienter... ». Un message, posté hier soir sur les réseaux sociaux, qui semble traduire un certain malaise du côté de L'Etrat. Où Puel ne ferait pas vraiment l'unanimité, notamment parmi les « anciens » de la maison verte. Et ce depuis son arrivée.

