ASSE : Romeyer se lâche sur le futur coach et a 2 nouveaux atouts pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Roland Romeyer était silencieux depuis quelque temps mais il n’en pensait pas moins sur la situation difficile que traverse l’ASSE cette saison. Hier, le co-président des Verts est ainsi sorti du silence pour livrer ses attentes sur le remplaçant de Claude Puel.

« Je suis optimiste, je pense et j’espère qu’on trouvera une solution d’ici la fin de la semaine, qu’on se sera mis d’accord avec un nouveau coach afin qu’il soit là pour le déplacement à Reims, a-t-il confié au Progrès. Il y a un paquet de prétendants. Beaucoup de coaches sont intéressés. Le club ne laisse pas les gens indifférents. C’est une marque. Et puis, on a l’étoile sur le maillot ! On souhaite quelqu'un qui amène de l’affectif. Il faut faire sentir aux joueurs qu’on les aime et qu’on redynamise le groupe. »

Selon nos informations, Pascal Dupraz et David Guion seraient toujours en course. « Je souffre mais je sais qu’on va se sauver, a poursuivi Romeyer. J’ai confiance quand je regarde notre effectif. On a des bons joueurs, des internationaux. Il y a de la qualité dans cet effectif. Julien (Sablé) est sous contrat jusqu’en juin 2022. Je sais que je peux compter sur lui et sur Loïc (Perrin) (...) On a commis des erreurs, je ne le conteste pas. Mais, on a fait aussi des bonnes choses. J’ai repris le club il y a 17 ans pour éviter qu’on descende. Depuis, on est toujours resté en Ligue 1, on a remporté la Coupe de la Ligue et on a disputé la Coupe d’Europe. On a fait avec nos moyens, on est à Saint-Etienne. Ce n’est plus le football populaire que j’ai connu, aujourd’hui, il faut avoir du fric. »

