ASSE : Romeyer trouve un soutien de taille face aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Dans le billet hebdomadaire accordé à L'Yonne Républicaine, l'ancien entraîneur mythique de l'AJ Auxerre, Guy Roux, s'est exprimé sur la situation de l'AS Saint-Etienne où il a pris la défense de Roland Romeyer, qui est en proie aux critiques des supporters des Verts depuis plusieurs mois.

"Les deux coprésidents sont des gens honnêtes, mordus de foot et de leur club. Mais ils ont perdu la main depuis un certain temps et accompagné la dégringolade. Souhaitons-leur de ne pas se faire trop mal en tombants. Il y a trente ans, j’ai vu Roland Romeyer descendre un sac de maillots verts d’un bus de cadets nationaux venus jouer à l’Abbé-Deschamps. Il mérite le respect."

