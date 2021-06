ASSE : Roussey et X3 France vendent leur projet, deux idées pour remplacer Puel

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Ce jeudi matin, à l'hôtel Ibis de Saint-Etienne, le projet X3 France porté par Laurent Roussey a dévoilé son plan pour racheter l'ASSE. L'occasion de faire le point sur l'avancée du dossier. Jacques Pauly absent, c'est Philippe Miozzo, le visage de X3 France, qui a tenu la conférence de presse en compagnie de Laurent Roussey, de l'ancien joueur Carlos Acosta, du coordinateur sportif du Cameroun Ferdinand Makota … Et d'Adao Carvalho, le troisième actionnaire des Verts dont les parts ont été confisquées par la justice.

22% de l'ASSE pour 5 M€

« On sait très bien que les deux propriétaires ne valent pas de notre projet. Mais on va faire le forcing. Monsieur Carvalho est là, ses parts sont confisquées mais mercredi on va envoyer un courrier officiel à l'AGRASC (l'organisme officiel ) pour se porter candidat au rachat des parts. On a eu un premier contact très positif. Monsieur Carvalho a fait un fait un courrier à l'AGRASC pour signifier qu'il n'utiliserait pas son droit de recours », a expliqué Miozzo, qui espère racheter 22% des parts de l'ASSE pour 5 M€.

Favre ou Gabri dans le viseur ?

Si le projet X3 France parvient à passer, Laurent Roussey en sera le manager général et il envisage de remplacer Claude Puel. S'il reconnaît qu'il n'a « pas d'a priori » sur le Castrais, l'ancien coach des Verts envisage deux pistes de techniciens libres pour le remplacer : l'espagnol Gabri, qu'il a eu comme joueur à Sion, et Lucien Favre, courtisé actuellement par le LOSC, Crystal Palace et Everton. Concernant ces deux cibles, Roussey reste très mesuré : « Ce sont deux personnes de grandes valeurs mais je ne veux pas m'avancer car je sais qu'il ne m'attendront pas s'ils trouvent un club ».

