ASSE : Ruffier débouté par la LFP, les dirigeants l'égratignent encore !

Les dirigeants stéphanois viennent de publier un communiqué intitulé sobrement : « Situation de Stéphane Ruffier ». En premier lieu, ils informent de la décision de la commission juridique de la LFP, défavorable au portier, qui contestait les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. « La commission juridique de La Ligue de Football Professionnel a débouté Stéphane Ruffier de ses demandes concernant la contestation des sanctions disciplinaires infligées à son encontre par l’AS Saint-Étienne. Sur ce point, la Commission a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur leur bien-fondé ni même d’en apprécier leur proportionnalité. »

« Il peut participer à autant de séances, sinon plus, que les saisons précédentes »

Toutefois, le club ajoute : « L’ASSE s’étonne néanmoins que la commission juridique puisse exiger la "réintégration" de Stéphane Ruffier alors que celui-ci n’a jamais été mis à l’écart . Le club entend réaffirmer que le joueur bénéficie, dans le strict respect des dispositions de la Charte du football professionnel, des mêmes conditions d’entraînement que l’ensemble de ses coéquipiers et qu'il peut participer à autant de séances, sinon plus, que les saisons précédentes. En conséquence, l’ASSE a décidé, sur ce point, de saisir la Commission nationale partiaire d’appel. » Ruffier, parfois montré du doigt pour ses apparitions de plus en plus rares à l'entraînement ces dernières saisons, avant l'arrivée de Claude Puel, appréciera sûrement le « sinon plus » de l'avant dernière phrase du communiqué. De même que ses anciens entraîneurs, d'ailleurs...