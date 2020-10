ASSE : Ruffier, Moulin... deux cabales plutôt qu'une ?

Dans Le Progrès, ce mercredi, Jérôme Alonzo prend la défense de Jessy Moulin, montré du doigt par certains et tenu pour responsable de la défaite de l'ASSE face à Nice dimanche. « Sur le premier but des Niçois, son dégagement est très compliqué et très propre, explique l'ancien portier des Verts. Mais manque de bol, ça tombe sur un rouge et noir qui est seul et réussit un geste parfait. Jessy part au carton avec trois colosses, il y va courageusement et s’impose dans ses 5m50, ce que déjà peu de gardiens osent faire. Honnêtement, je trouve le traitement de ce but hyper injuste. Et sur le deuxième but on a tous entendu Jessy crier "laisse". Malheureusement, il y a la maladresse du jeune Sow qui touche le ballon du bout du pied et qui prend Jessy à contre-pied. Je l’exonère. Si on parle technique pure, stratégie de gardien, il n’a pas commis de fautes. Un gardien ne peut pas récupérer par un exploit toutes les boulettes des défenseurs. » Voilà qui clôt le débat, alors que Moulin, crédité d'un 2/10 dans L'Equipe et chargé sur les réseaux sociaux, a vu certains de ses détracteurs ressurgir et lui mettre sur le dos la défaite face aux Aiglons.

Alonzo : « Ruffier, c'est un gâchis pour l'ASSE »

Le témoignage d'Alonzo est d'autant plus significatif que l'ancien niçois est proche de Stéphane Ruffier, dont il regrette la mise à l'écart, chez les Verts, criant à l'« injustice » et au « gâchis »... « Contrairement à certains de mes collègues qui ont été très violents avec Stéphane Ruffier à la télé, j’ai la faiblesse de penser que c'est un immense gardien. Il était peut-être moins bien en janvier/février, et encore cela ne m’a pas sauté aux yeux. Mais je trouve ça injuste pour lui et j’estime que c’est un gâchis pour l’ASSE, un club que j’aime. J’espère que cela ne portera pas atteinte au classement du club. Le traitement de cette affaire me dérange. Je ne suis pas sûr que ce soit une ordure comme on veut le faire croire. Moi, en tout cas, c’est un garçon que j’adore, que je respecte énormément et que je trouve très bon. »