ASSE - EXCLU : Ruffier, Puel, Moulin... Un ancien Vert prend position

Actuel coach de l'ES Veauche (R2), Mickaël Pontal (40 ans) continue de suivre de près l'ASSE, son ancien club. « Habitant toujours ici, j'arrive à aller régulièrement à Geoffroy-Guichard quand je le peux ou sinon je regarde les matches à la télé. Je suis aussi parfois invité sur le plateau de Club ASSE, sur TL7. C'est un plaisir », confie-t-il dans But Saint-Etienne, à paraître ce mercredi.

« Je fais confiance à Claude Puel »

L'ancien défenseur fait notamment part de son optimisme par rapport au projet de Claude Puel. « C'est un management qui est totalement différent de Jean-Louis Gasset. Ce projet peut prendre du temps, on verra ce que ça peut donner. C'est un chantier délicat. Mais je fais confiance à Claude Puel, il a beaucoup d'expérience, c'est quelque chose d'important. Les jeunes auront leur mot à dire, et ça ne peut être que bénéfique pour le club. »

Selon « Ponpon », l'ASSE gagnerait à régler une bonne fois pour toutes le cas de Stéphane Ruffier, lui qui fait pleinement confiance à Jessy Moulin pour assumer son niveau statut de gardien n°1. « Connaissant Jessy, je ne me fais aucun souci, que ce soit sportivement ou humainement. C'est un garçon qui a toujours travaillé dans l'ombre et qui aurait mérité d'être un peu plus dans la lumière. Il doit avoir énormément de motivation et il a toute l'expérience pour endosser parfaitement son rôle de titulaire. »