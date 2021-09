ASSE : Ruffier refait parler de lui chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Etienne Green ne cache pas son amour pour Ruffier. Le jeune portier des Verts s’est exprimé sur sa progression à l’ASSE. Elu joueur du mois d’août par les supporters, l’Anglais a avoué s’être inspiré d’un certain Stéphane Ruffier lorsqu’il était plus jeune dans une interview accordée à The Ligue 1 Show et des propos retranscris par LeTalkShowStéphanois.

« Je regardais beaucoup ce que faisait Stéphane Ruffier. Quand j’avais environ 17 ans, j’ai eu la chance de venir m’entraîner avec lui plusieurs fois et je me suis dit « wow ». Je l’ai trouvé incroyable alors j’ai essayé de reproduire un peu son jeu. Ses sauvetages sur la ligne étaient tout simplement incroyables, ses réflexes également. C’était un grand leader de l’équipe, quelqu’un que j’ai admiré.

Espérons pour Etienne Green que sa réussite sportive soit toute aussi belle que Stéphane Ruffier à l’ASSE, lui qui a connu une sortie compliquée mais a tout de même été élu joueur de la décennie.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

VAMOS !

Présentation de Juan Ignacio Ramirez l'attaquant uruguayen qui est la seule recrue estivale du mercato de l'ASSE !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/yClqwCSPiU — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 7, 2021