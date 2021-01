ASSE : Ruffier s’offre un baroud d'honneur gigantesque, Moulin paye les pots cassés

Le départ de Stéphane Ruffier n’est pas passé inaperçu. Officialisé ce lundi par l’ASSE, celui-ci met fin à une belle aventure entamée en 2011 entre les deux parties. Depuis cette annonce, le gardien basque (34 ans) reçoit des hommages en cascade. Christophe Galtier et Fabrice Grange, sans compter ceux des supporters plus anonymes, ont inondé un joueur qui songe à prendre sa retraite.

Ruffier le géant vert s'en est allé

Le dernier hommage est signé par L’Équipe. Dans son édition du jour, le dessinateur Soulcié lui a en effet consacré une vignette dans laquelle on peut voir le géant Ruffier marcher sur l’ASSE sous les vivats de la foule. En parallèle, Jessy Moulin a brillé face au PSG hier soir dans le chaudron, en réalisant trois arrêts de haut vol. Le meilleur moyen de faire taire ses détracteurs...

« On arrête pas de me dire que Moulin a été très bon »

« Son meilleur match depuis longtemps. De quoi lui redonner confiance », a analysé notre correspondant Laurent Hess en lui attribuant la note de 7/10. Malgré sa performance, les critiques sont vives sur Twitter, où l’insider Mohamed Toubache-Ter a dû faire la police pour calmer les pro Ruffier : « Pas vu le match mais on arrête pas de me dire que Moulin a été très bon. Quand il est pas top, c’est un nul. Quand il est bon voir très bon, on me rétorque ‘qu’il fait juste son taff’. » Peut-être le départ officiel de Ruffier permettra à certains de mieux accepter Moulin en n°1 de l’ASSE.