ASSE : Ruffier, une année 2020 horrible jusqu'au bout !

Stéphane Ruffier ne gardera pas un bon souvenir de l'année 2020, c'est évident. Le Basque n'a plus joué depuis une défaite à Brest (2-3) en février dernier. Son dernier match avec l'ASSE. Remplacé depuis par Jessy Moulin, l'ancien monégasque s'est grillé aux yeux de Claude Puel en acceptant mal la décision d'être relégué sur le banc. Et depuis quelques semaines, après des mois de conflit, un licenciement est évoqué, alors que Ruffier arrive en fin de contrat au mois de juin.

Une stat qui donne raison à Puel

Et comme pour mieux relancer le feuilleton, l'agence Opta sort une stat, ce mercredi. Alors que Ruffier avait encaissé 6 buts sur les 8 derniers tirs cadrés adverses avant d'être poussé vers le banc, on apprend qu'il a été, en 2020, le seul gardien à avoir encaissé plus de buts (12) qu'il n'a réalisé d'arrêts (11), en L1. Ceci expliquant donc peut-être cela...