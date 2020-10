ASSE : Ruffier voit une folle possibilité émerger pour retrouver les buts des Verts

Depuis de longs mois maintenant, Claude Puel ne se cache pas au sujet de Stéphane Ruffier. L'entraîneur de l'ASSE ne compte plus sur le gardien de but stéphanois et a acté qu'il ne ferait pas partie des trois portiers sur lesquels il comptera cette saison.

Ce dimanche, en marge du revers face à Nice (1-3), Claude Puel s'est de nouveau exprimé sur le sujet dans une interview accordée à Canal Plus. Et s'il n'a pas ouvert la porte à Ruffier d'un centimètre, le technicien stéphanois a néanmoins dessiné une possibilité improbable pour que le gardien retrouve la cage verte. « Il va peut-être rejouer le jour où je ne serai plus ici », a annoncé Puel de manière cinglante. Un scénario qui semble difficile envisageable dans un avenir proche...

Puel revient sur son choix de l'écarter

Par la suite, Claude Puel a développé sa gestion du cas Ruffier de manière limpide. « J'ai pris une décision en début de saison qui ne lui a pas plu. Il ne s'est pas conformé à ce que j'attendais de lui. On a développé trois gardiens. Je suis très satisfait de la progression de mes trois gardiens et Stéphane Ruffier n'en fait pas partie », a martelé Puel.