ASSE : Ryad Boudebouz envoie un message avant Strasbourg

On ne l'attendait plus vraiment... Aligné en soutien de Khazri dans le 4-2-3-1 remis au goût du jour par Claude Puel, Ryad Boudebouz a été l'un des meilleurs Verts lors du derby ASSE-OL (1-1). Pour sa première titularisation de la saison, l'Algérien a distillé de bons ballons. Il est apparu en jambes. « Je me sentais très bien, a-t-il commenté sur ASSE-TV. J'ai eu la chance de débuter, de jouer plus d'une heure, et j'ai essayé d'aider l'équipe du mieux possible. Avec du temps, ça ira encore de mieux en mieux. »

La Meinau, un mauvais souvenir pour lui

Ce qui vaut aussi pour l'équipe, espère l'ancien sochalien... « On a été menés mais la réaction du groupe a été bonne et on a été récompensés, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. C'est bien d'apporter cette réponse. On travaille tous les jours pour ce genre de match. C'est bien de montrer des signes positifs à nos supporters car ils souffrent avec nous depuis le début de la saison. »

« Lorsqu'on est tous ensemble, que l'on fait tous les efforts, on a beaucoup de qualités »

Boudebouz a sans doute marqué des points pour les prochaines échéances, à commencer par le déplacement à Strasbourg, dans un stade de la Meinau qui ne lui avait guère réussi la saison dernière puisqu'il avait raté un penalty, en début de rencontre, avant que l'ASSE, très amoindrie par le Covid, ne finisse par s'incliner (0-1). L'ancien sochalien avait déjà raté un penalty quelques semaines plus tôt contre Nîmes (2-2)... « Il faut aller chercher quelque chose à Strasbourg, prévient-il. On est dans une situation où on ne peut pas se satisfaire simplement d'une bonne performance. Il faut aller chercher des points à l'extérieur. »

Pour ce faire, il faudra rééditer la prestation du derby, de loin le meilleur match de l'ASSE en 2021-22. « On a joué avec les tripes. La réaction collective a été très bonne. Lorsqu'on est tous ensemble, que l'on fait tous les efforts, on a beaucoup de qualités.» Des qualités que la technique et le sens de la passe de Boudebouz ont permis de mettre à nouveau en lumière, l'équipe réalisant contre Lyon son meilleur match depuis longtemps. La suite, ce sera à Strasbourg ce week-end. Un match qui pourrait être le 50e sous le maillot vert pour Boudebouz (31 ans), auteur de 2 buts et 5 passes décisives depuis son arrivée. Pour la première victoire stéphanoise de la saison ?