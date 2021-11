ASSE : Ryad Boudebouz n'a qu'une idée en tête

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

But !: Ryad, quelle analyse faites-vous de ce match contre Paris ?

Ryad BOUDEBOUZ : On fait une bonne entame. On mène 1-0, mais il y a cette expulsion et derrière on s'incline. C'est dommage. On a tout donné mais Paris reste Paris.

Vous avez des regrets ?

Oui. Parce qu'on a fait de bonnes choses et qu'on a mené. L'expulsion a été le tournant. Mais on n'a pas à rougir de notre prestation.

Vous êtes à nouveau 20e...

Oui. Mais le chemin est encore long et c'est avec cette mentalité qu'on va s'en sortir. On a rivalisé avec Paris pendant une bonne partie du match, on a montré des choses intéressantes. On sait ce qu'on doit faire pour s'en sortir. Et puis Paris, c'est à part, c'est autre chose. Le vrai match pour nous c'est le prochain, à Brest.

