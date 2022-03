ASSE : sa montée en puissance, son nouveau rôle, le déplacement à Lille... Thioub en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

But : Sada, quelle analyse faites-vous de ce match contre Metz (1-0) ?

Sada THIOUB : C'est une belle victoire. Le public nous a beaucoup aidés. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut rester réguliers. On va essayer d'enchaîner à Lille.

La fin de match a été un peu difficile...

Oui. On a eu peur sur la fin. On n'était pas à l'abri. Il y a eu ce penalty. Mais il y avait faute sur Mahdi (Camara). Ça s'est bien fini !

Comment expliquez-vous cette nouvelle dynamique ?

Le coach et son staff nous soutiennent beaucoup. Ils nous donnent confiance. Et on a gagné trois matches de suite. Ça nous a mis sur les bons rails.

Vous êtes 17es. C'est appréciable...

C'est sûr. Mais il ne faut pas se relâcher. Ça reste très serré dans le bas du tableau, il n'y a rien de fait.

Sur le plan personnel, vous semblez de mieux en mieux...

ça va. Je prends beaucoup de plaisir. Mes six premiers mois ont été difficiles. Ici, j'ai la chance d'avoir un coach qui me fait confiance. J'essaie de lui rendre. Il me parle beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être là. Je suis super heureux.

