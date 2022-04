ASSE : sa première en Vert, la course au maintien... Enzo Crivelli en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Entré en jeu contre l'OM (2-4), Enzo Crivelli a livré ses impressions en zone mixte hier après la rencontre. « Les supporters étaient présents, il y avait une bonne ambiance mais pour une première j'aurais préféré la victoire. Les Marseillais nous ont mis en difficulté, on n'a pas su emballer le match et on a fait des erreurs. Mais on va travailler pour rétablir tout ça. »

« Emmener le bloc plus haut »

Et l'ancien bastiais entend bien apporter sa contribution... « Je manque de rythme, cela fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais je me suis bien senti en retrouvant les terrains, cela m'a fait du bien. Mon envie c'est d'attaquer de me créer des occasions et d'emmener le bloc plus haut, de presser. Tous les matchs sont des finales maintenant. Il y a Lorient, il y aura aussi d'autres confrontations directes, Bordeaux notamment. Tous les matchs vont être importants. »

Laurent HESS

Rédacteur