ASSE : sa progression, le renouveau des Verts... Mickaël Nadé s'est confié

But ! : Mickaël, ça y est, l'ASSE n'est plus relégable...

Mickaël NADE : ça fait plaisir. A Clermont, on a montré notre caractère en revenant au score, comme contre Montpellier. On a souffert, c'était dur, surtout en première mi-temps contre le vent, mais on a rien lâché. On a gagné au courage. On s'est accrochés et ça a payé.

Mentalement, c'est important de voir vos efforts récompensés au classement ?

On est contents de ne plus être dernier, c'est sûr. Ça faisait un moment qu'on était à cette 20e place. Mais franchement, je ne regarde pas trop le classement.

Après Clermont, vous n'avez pas regardé ce qu'ont fait Bordeaux et Metz ?

(il sourit) Si, bien sûr. Dès la fin du match on a vu que Lens menait contre Bordeaux. Mais on est plus concentrés sur nous.

Qu'est-ce qui a changé depuis quelques semaines ?

C'est surtout dans les têtes. On a eu une période délicate. Mais on a un bon groupe. On travaille. On est soudés. On fait ce qu'il faut pour remonter. On veut vraiment quitter cette zone rouge.

Ces trois victoires vont booster votre confiance...

Bien sûr. C'est bien. Mais il faut continuer. Il ne faut pas se relâcher.

A titre personnel, vous devez être content de votre saison, de votre temps de jeu...

J'enchaîne les matches. Ça me fait plaisir, c'est sûr. Ça vient tout seul. J'apprends aux côtés de joueurs comme Kolo, Eliaquim (Mangala). Ils ont de l'expérience. Ils m'aident beaucoup.