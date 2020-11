ASSE : sa rééducation, le soutien des Verts, son retour… Yvann Maçon se confie

Fauché en plein vol avec l'équipe de France Espoirs le 12 octobre alors qu'il réalisait un super début de saison, Yvann Maçon ne devrait plus rejouer de la saison. Il a été opéré des ligaments croisés du genou droit et effectue sa rééducation du côté de Hauteville dans l'Ain. C'est là que les journalistes du Progrès sont allés l'interviewer.

« Ça va très bien. Je me suis remis, ma rééducation avance correctement. J’ai vu le chirurgien aujourd’hui (mercredi), il est content de l’évolution de mon genou. Je vais avoir le droit de poser mon pied, ça va me faire beaucoup de bien mentalement. »

Prochaine étape, Clairefontaine

« Je viens de terminer la première phase qui consistait à plier la jambe et retrouver l’extension que j’avais perdue. La deuxième consistera à réapprendre à marcher, d’abord avec des béquilles. Après 45 jours sans poser le pied, c’est bizarre de remarcher… Ensuite, j’irai à Clairefontaine pour la phase trois afin de me remuscler. Les médecins de l’ASSE et de l’équipe de France sont en contact, j’attends les dates. Enfin, je reviendrai au club. »

« Je tiens grâce au soutien que je reçois de ma famille, et aussi du club. Chaque jour, j’ai un membre du staff ou des joueurs au téléphone, cela me remonte le moral. Le peuple vert m’encourage aussi beaucoup, je ne m’attendais pas à tout cela. Je sais que j’ai une grave blessure et que je suis obligé de passer par là. J’essaye de penser positivement sinon, je vais flancher. »

"C'est au jour le jour"

« Une date pour un retour ? Honnêtement, non. Je n’ai pas envie d’être déçu. C’est au jour le jour. Si je reviens plus tôt, je serai très content. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que Dieu aura décidé. »