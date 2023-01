La Ligue 1 fond sur Amavi (OM), Sablé trimballé à Nice, un départ en catimini à Rennes

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

OGC Nice : Sablé promu au Gym En décembre dernier, Julien Sablé, l'ancien milieu de terrain et entraîneur de Saint-Étienne dans les différentes catégories, est revenu à l’OGC Nice pour prendre les rênes de l'équipe réserve. Cependant, sa fonction va changer quelques temps après son arrivée. Hier, e Gym a annoncé le départ de Lucien Favre, qui réalisait un mauvais début de saison avec les Aiglons. Didier Digard sera sur le banc des Aiglons mercredi pour la réception de Montpellier en Ligue 1 et il sera accompagné de Julien Sablé qui intègre désormais le staff de l’équipe première. AS Monaco : Rybolovlev perd patience Si la situation sportive de l’AS Monaco reste honorable, L’Équipe nous apprend que la patience de Dmitri Rybolovlev commence à atteindre ses limites. Depuis sa prise de contrôle en décembre 2011, l’homme d’affaires russe a injecté 500 millions d’euros pour couvrir les déficits du club de la Principauté et attend un retour sur investissement. Pourtant, cette saison 2022-2023 apparaît comptablement meilleure que les précédentes mais ce renouveau financier s’explique par deux facteurs conjoncturels : la vente de Tchouaméni et le versement de 34 M€ par le fonds CVC dans le cadre de la société commerciale de la LFP. « Cet optimisme est d’autant plus à tempérer que le club ne va pas sortir un Tchouaméni tous les ans… », souffle un familier de l'ASM. RC Strasbourg : le départ de Stéphan va coûter cher Le RC Strasbourg a utilisé les gros moyens pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouvait Julien Stéphan. L’entraîneur de 42 ans a été mis à pied à titre conservatoire hier matin par le RCSA, qui va devoir sortir le chéquier puisqu’il était sous contrat jusqu’en 2024. Selon L’Équipe, cela pourrait coûter 2,5 M€ charges comprises à un club historiquement stable. Président depuis 2012, Marc Keller n’avait changé d’entraîneur en cours d’exercice qu’une fois, le 29 mars 2014, en National, lorsqu’il avait remplacé son frère François par Jacky Duguépéroux. ESTAC : Rami lucide sur son niveau À 37 ans, Adil Rami ne se fait plus trop d’illusions. L’ancien défenseur central de l’OM sait que sa carrière est derrière lui mais continue de prendre du plaisir dans les rangs de Troyes. « Moi, j’ai fait mon temps sur les terrains. Je ne suis pas loin des 600 matchs pros. C’est une hiérarchie plutôt logique aujourd’hui. Je sais que je suis là pour amener mon expérience, aider les jeunes, le club. Je suis conscient, j’ai la tête sur les épaules, a-t-il indiqué à L’Équipe. À 37 ans, ce n’est pas facile. Je suis là, encore en activité, avec mon beau petit sourire et je suis en train de kiffer. »

Stade Rennais : un départ en catimini

L’ancien joueur du Stade Rennais Fabrice do Marcolino a annoncé en toute discrétion qu’il ne travaillait plus pour le club breton. L’intéressé était recruteur pour l’Academie depuis 6 ans et semble partir sans amertume.

FC Lorient : ça bouge pour Soumano et Boisgard

Selon L’Équipe, le milieu du FC Lorient Quentin Boisgard devrait finir la saison en prêt. Cédé cet été à Eupen, l'attaquant Sambou Soumano devrait quant à lui revenir au FCL avant d'être prêté dans un nouveau club jusqu'en juin.

OM : 3 clubs de L1 sur Amavi

Revenu à l’OM après son prêt manqué à Getafe, dans la banlieue de Madrid, Jordan Amavi va redevenir une patate chaude pour Igor Tudor. Ou pas. Selon Marca, l’ancien latéral gauche de l’OGC Nice serait dans le viseur de Brest, Angers et Montpellier. Les pensionnaires du Stade Francis Le Blé seraient d'ailleurs les chauds afin de compenser le départ imminent de Jere Uronen en Bundesliga. Toujours selon le quotidien madrilène, Getafe attend de trouver une solution de rechange à ce poste pour mettre fin au prêt du joueur, sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025.

AJ Auxerre : Joly vers la Ligue 2

Un départ en vue à l’AJ Auxerre. Si les hommes de Christophe Pélissier ont toujours un besoin impérieux de points, le mercato pourrait alléger le vestiaire de quelques éléments. Paul Joly en fait partie. Selon Loïc Tanzi, le latéral droit pourrait quitter la Bougrogne en janvier en direction de la Ligue 2, où le Dijon FCO s’est déjà positionné pour un prêt.

Montpellier HSC : Savanier et Cozza sur le départ ?

Alors que Romain Pitau tente de remettre de l’ordre au sein du Montpellier HSC, des départs pourraient survenir au mercato hivernal. Selon Mohamed Toubache-Ter, Al-Nassr s’intéresse fortement au capitaine Téji Savanier tandis que Nicolas Cozza pourrait quitter k’Hérault pour signer à Wolsfburg. « Le joueur est ok avec le club allemand. Le board montpelliérain a sur la table, une proposition du club allemand et l’étudie », explique l’insider. Hier, le départ d’Arnaud Souquet au Chicago Fire a été officialisé.

