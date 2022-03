ASSE : Sacko, Hamouma, Mangala... les Tops-Flops du mois de février chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les TOPS



La victoire contre Montpellier (3-1)

Après avoir gagné à Angers (1-0) et s'être piteusement faite sortir de la Coupe de France à Bergerac (1-0), l'ASSE a débuté son mois de février par une victoire renversante face à Montpellier (3-1). Menés, les Verts ont renversé la vapeur dans les dix dernières minutes avec des buts d'Hamouma, Nordin et Khazri, dans un Chaudron en fusion. Une victoire à l'arrachée qui a fait un bien fou !

La victoire à Clermont (2-1)

Rois du money time, les Verts ont retourné un deuxième match de rang en allant chercher les trois points à Clermont. Un petit derby renversé grâce à des buts de Camara et Kolodziejczak, et une 3e victoire consécutive en L1 qui a permis à l'ASSE de remonter à la 18e place du classement.

L'effet Dupraz

A la dérive avant son arrivée, avec 12 points en 20 journées, l'ASSE est enfin sorti de l'ornière dans le sillage de l'arrivée de Dupraz. Boudebouz, Hamouma, Bernardoni, Thioub... tous les joueurs louent l'apport du Savoyard, qui s'est efforcé de donner plus de confiance et d'amour à son vestiaire. Avec succès puisque l'équipe a pris 10 points sur 12 avant son déplacement à Paris.

Le retour d'Hamouma

Auteur d'une frappe splendide à son entrée en ju contre Montpellier (3-1), passeur décisif pour la tête de Kolo à Clermont (2-1), Hamouma a fait fort pour son retour de blessure après deux mois d'absence. Un renfort de choix à l'aube du sprint final.

Nordin en Super Sub contre Montpellier

Les entrants ont été très importants contre Montpellier (3-1) et pas seulement Hamouma. Nordin aussi, avec un but d'une belle frappe enroulée du droit et une passe décisive pour Khazri après un joli débordement côté gauche.

Les débuts de Sacko

L'ASSE a recruté 7 joueurs cet hiver, et Sacko a été le dernier. Mais le Malien a été lancé dans le grand bain d'entrée et il a répondu présent, en défense centrale. Vitesse, sens de l'anticipation, relances : ses débuts sont très prometteurs. Un vrai renfort.

Nadé

Dans la foulée d'un mois de janvier réussi, Nadé a encore enchaîné les titularisations en février, en se montrant de plus en plus solide. On l'a même vu prendre des ballons de la tête à Ajorque, contre Strasbourg (2-2) !

La prestation de Bouanga à Paris

Lors de la défaite à Paris (1-3), Bouanga a inscrit un joli but et livré son meilleur match depuis le début de la saison. Encourageant, alors qu'il semblait gagné par le doute ces derniers temps.

Le public de retour à Geoffroy-Guichard

Avec le retour progressif du public, le Chaudron a retrouvé des couleurs et de la voix contre Montpellier (3-1) et Strasbourg (2-2). Deux matches où le 12e homme a poussé très fort, notamment sur la fin. Avec un succès à la clé et un moment d'émotions comme on n'en avait plus vu depuis longtemps, face au MHSC.



Les FLOPS

La défaite à Paris (1-3)

Malgré l'ouverture du score de Bouanga, les Verts ont chuté à Paris (1-3). Mbappé a inscrit un doublé, sur deux passes décisives de Messi, et Danilo a lui aussi marqué, au cours d'une deuxième mi-temps où les Parisiens se seront bien amusés...

Un nul un peu décevant contre Strasbourg (2-2)

Après trois victoires de suite, l'ASSE n'a pu faire mieux que match nul contre Strasbourg (2-2). Le 4e de L1 n'a pourtant pas fait très forte impression, mais il a profité de deux coups de pied arrêtés pour inscrire deux buts, le premier sur une mauvaise sortie de Bernardoni. Boudebouz avait ouvert le score d'entrée de jeu sur un coup franc indirect dans la surface de réparation, et c'est Khazri qui a permis à l'ASSE d'égaliser à 2-2 sur un déboulé de Bouanga. Un nul équitable, mais un brin décevant, les Verts multipliant les fautes techniques au cours de la rencontre.

Les débuts de Mangala

Venu stabiliser la défense verte cet hiver, Mangala est arrivé à court de forme après huit mois sans jouer et cela s'est de suite ressenti. Installé au cœur de la défense à trois de Dupraz, l'ancien international a été en difficulté à chaque match, et deux erreurs de marquage ont coûté deux buts à Clermont (2-1) et face à Strasbourg (2-2).

La blessure de Crivelli

Fera-t-il une Modeste ? C'est la question que l'on se pose puisque Crivelli, prêté par Istanbul Basaksehir, a dû retarder ses débuts sous le maillot vert en enchaînant une blessure aux adducteurs et une autre aux ischios. L'arrivée d'un n°9 était la priorité de l'ASSE en janvier. Elle aura terminé son marché en signant un attaquant blessé, qui n'avait plus marqué en Turquie depuis 50 matches !