ASSE : Sada Thioub envoie un message fort au PSG

But ! : Sada, comment se passe votre intégration ?

Sada THIOUB : Elle se passe super bien. Les autres m'ont bien aidé. On apprend à se connaître, tous les jours. Je me sens bien.

En plus vous jouez...

Oui. Ça facilite les choses.

Vous êtes proche de qui dans le groupe ?

Franchement, je m'entends bien avec tout le monde. Il y a des jeunes, des joueurs plus âgés, mais on est tous très contents d'être ici. On forme un vrai groupe. Je savais que l'ambiance était bonne. Denis Bouanga me l'avait dit.

Le coach a l'air très proche de vous...

C'est vrai. C'est quelque chose que j'aime bien. Il nous parle beaucoup. Il dit les choses directement. Ça marche très bien.

Vous l'aviez eu avant de venir ?

Oui. Le coach m'avait appelé. Il m'avait dit qu'il aimerait bien que je vienne, qu'il avait énormément confiance en moi. Ça m'avait un peu surpris. A partir de là, j'ai eu envie de foncer et je suis content d'avoir fait ce choix. J'espère le rendre sur le terrain.



La victoire à Angers devait avoir des airs de revanche pour vous...

J'étais content de gagner ce match, mais revanchard, non. J'avais juste envie de montrer que j'ai les qualités pour jouer dans cet effectif là, mais c'est pareil à tous les matches. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de gagner. On avait 12 points. C'était très important. Cette victoire nous a permis de démarrer une série. Jusque là, on n'arrivait pas à gagner même si certains contenus avaient été plutôt bons, comme contre Lens.

Vous jouez au poste de piston. C'est nouveau pour vous...

C'est nouveau mais ça me va. Il me reste encore des choses à régler mais ça va, ça se passe super bien. Le coach me parle beaucoup, les autres joueurs aussi. J'essaie de faire de mon mieux.

C'est un rôle plus défensif que celui d'ailier...

Oui, mais on peut quand même attaquer. C'est un poste qui demande beaucoup d'efforts mais physiquement je me sens de mieux mieux. Je sens que ça revient. En enchaînant, ça aide à retrouver le rythme.

Que vous demande le coach ?

Il laisse pas mal de liberté offensivement. Défensivement, il demande de faire les efforts, d'aider le défenseur axial qui joue de mon côté.

Justement, Falaye Sacko vient d'arriver lui aussi. Vous n'avez pas forcément de repères ensemble...

C'est vrai mais on parle beaucoup. En plus on s'entend bien, on a le même âge. C'est un défenseur très très fiable. Il m'aide bien.

L'ASSE est longtemps restée avec 12 points. Faire tourner le compteur doit vous faire du bien...

Moralement, c'est sûr. Mais rien n'est joué. Il reste encore beaucoup de matches et c'est très serré. Tous les matches seront importants. Ce qui est bien, c'est d'avoir notre destin en mains maintenant.

Contre Strasbourg (2-2), vous avez été malmenés...

En première mi-temps oui. C'était un match assez ouvert. On est tombé contre une très belle équipe de Strasbourg. On a pris deux buts sur coups de pied arrêtés, les Strasbourgeois avaient dû les étudier. Mais c'était mieux en deuxième. Le coach a rectifié les choses. On prend un point au final. On n'a pas perdu. C'est déjà ça. Et puis on a joué dans une super ambiance. C'est vraiment agréable. On ne s'entendait même pas ! Ce public est vraiment derrière ses joueurs, il pousse son équipe.

Comment abordez-vous le déplacement à Paris ?

On espère gagner tous les matches. En face, c'est Paris mais il y a trois points à prendre, comme à chaque match. On est des compétiteurs. On va essayer de bouger les Parisiens. On jouera pour gagner, comme à chaque match.

Avec la Ligue des champions, c'est peut-être le bon moment pour prendre le PSG...

On espère qu'ils auront la tête au Real Madrid. Si c'est le cas, à nous d'en profiter. On sait que ce sera compliqué mais le plus important c'est d'y croire.

Les Parisiens risquent d'être remontés après leur défaite à Nantes (1-3)...

On sait qu'il faudra une très grosse performance pour faire un résultat mais sur un match tout peut arriver. C'est le charme du foot !

On vous sent confiant pour la suite de la saison...

Bien sûr. On a confiance en nous. Les résultats n'étaient pas très bons mais le coach nous amène énormément de confiance. Il y a pas mal de joueurs de qualité dans ce groupe et on ne lâche rien.