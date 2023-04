ASSE : Saïdou Sow en plein renouveau

Il avait perdu gros avec le départ de Puel

Lancé dans le grand bain de la L1 par Claude Puel en octobre 2020 un soir de défaite à Lens (0-2), où il avait remplacé en début de match Maxence Rivera, suite à l'expulsion de Timothée Kolodziejczak, Saïdou Sow avait disputé 15 matches de L1 lors de la saison 2020-21, fort de la confiance du Castrais. Il avait également débuté la saison dernière en tant que titulaire, inscrivant 2 buts.

2 matches seulement avec Dupraz

Mais après le départ de Puel, le Guinéen avait été absent quelques semaines en enchaînant la CAN et une blessure à la cheville. Et Pascal Dupraz avait attendu le mois de mars pour faire appel à lui, lors de deux défaites à Nice (2-4) et face à Reims (1-2). Titulaire pendant la CAN, le défenseur avait également perdu sa place en sélection. Alors qu'il n'avait plus été appelé depuis un an, il vient d'effectuer son retour lors du dernier rassemblement du Sily National. Et de participer à l'intégralité des deux rencontres remportées contre l'Ethiopie, cette semaine, lors des éliminatoires de la prochaine CAN.