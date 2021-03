ASSE : Saidou Sow n'est pas le seul Vert appelé par la sélection de Guinée !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L'ASSE annonce que Saidou Sow (18 ans), son jeune défenseur, titulaire lors des deux derniers matches contre Angers (1-0) et Monaco (0-4), sera accompagné en sélection de Guinée par un autre jeune membre du club forézien. Il s'agit du gardien Bangaly Sylla (18 ans), appelé pour la première fois par Didier Six. Le Syli National jouera au Mali mercredi et face à la Namibie dimanche dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.