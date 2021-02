ASSE : Saliba fait oublier la polémique avec un geste de classe face au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Cette semaine, William Saliba a été au cœur d'une énorme polémique avec la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo privée en équipe de France Espoirs qui pourrait lui valoir quelques soucis. En effet, la Fédération a ouvert une enquête sur cette vidéo où l'ancien défenseur des Verts partage une vidéo de l'un de ses coéquipiers se masturbant.

Un gros match face au PSG pour faire oublier la vidéo

Comme si cela ne suffisait pas, à l'approche du choc face au PSG, Saliba avait fait l'objet d'une banderole très moqueuse des supporters du Gym « Salibaba et les 40 branleurs », posée sur les grilles du centre d'entraînement.

SALIBABA ET LES 40 BRANLEURS ! pic.twitter.com/m9ZzFH0Yri — Supporters ≠ Criminels (@UltrasFrance) February 12, 2021

Si l'on en reconnaît la classe et le mental d'un joueur à sa réponse sur le terrain, le joueur formé à l'ASSE et prêté par Arsenal en a énormément. En effet, contre le PSG et dans une vidéo devenue virale sur Twitter, William Saliba s'est permis de rappeler qu'il n'était pas seulement qu'un gaffeur pour les réseaux mais aussi et surtout un superbe footballeur. On vous laisse déguster :