ASSE - Bastia : les Verts se font peurs mais gagnent, les 4 enseignements du match

Lancer une dynamique : le deuxième étage de la fusée Dall’Oglio

On avait bien compris que le projet d’Olivier Dall’Oglio visait d’abord à stabiliser avant de lancer la machine. Le bilan des débuts du remplaçant de Laurent Batlles est bon dans le sens où les Verts ont pris 4 points sur 6 possibles. Minimaliste au Matmut Atlantique, le jeu s’était également amélioré malgré un onze qui n’avait qu’assez peu changé (1 seul changement par rapport au onze à Bordeaux).

Chambost - Cafaro, le réveil des ailiers

Mathieu Cafaro et Dylan Chambost faisaient partie des éléments du onze dont la place était la plus discutée avant le match. On a eu droit à une belle réponse des deux hommes. Le joueur formé à L’Etrat a signé un doublé en moins de dix minutes (6’ et 9’). « Cafi » a délivré une passe décisive sublime, s’est montré saignant sur plusieurs occasions (8’ et 35’) et a réussi signé un but tout en touché sur une passe sublime de Chambost (64’). C’est comme ça qu’on veut voir l’ancien Rémois.

15 minutes de panique à la fin

Les Verts ne sont pas encore totalement guéris

Si les Verts ont réalisé une grosse entame avec dix minutes bien maîtrisées, difficile de savoir si cela tenait de l’adversaire (plutôt faible) ou d’un réel engagement des Verts dans cette rencontre. Au niveau de la constance dans un même match, on est encore loin de l’excellent match face à Angers. LA rencontre référence de la saison stéphanoise. Après le penalty d’Alfarela, on a senti beaucoup de panique, avec des remplaçants pas forcément au niveau des titulaires (Nadé fautif sur le penalty)… et les Verts ont cédé une deuxième fois malgré les arrêts de Larsonneur (74’ et 75’). Cette équipe est encore malade…

La montée, toujours une réalité

A mi-saison, on commence à y voir plus clair dans cette course à la montée en Ligue 1. En tête, le SCO Angers (1er, 40 pts / +12 par rapport aux Verts) et Auxerre (2ème, 38 pts) se sont envolés. L’ASSE est toujours à dix points de l’accessit direct à l’élite (avec un goal-average largement en faveur de l’AJA (+20 à 0)). Ce qu’il faut surtout regarder c’est que les Verts basculent à la 7ème place (28 pts) à seulement trois unités du 5ème et dernier barragiste (Pau FC). La course à l’élite demeure une réalité.

