ASSE – SCO Angers (0-0) : Boudebouz voit un changement prometteur se profiler en interne

C'est l'une des satisfactions de la soirée du côté de l'ASSE. Malgré un nul décevant à domicile face à Angers (0-0), Ryad Boudebouz s'est lui montré plutôt à son avantage pour sa deuxième titularisation de la saison.

Après la rencontre, néanmoins, le milieu algérien ne pouvait pas cacher sa frustration. Il faut dire que les Verts ont eu les opportunités pour faire mieux. « Si comptablement on était mieux, on aurait pu dire que c'était un bon 0-0. Mais on ressort frustré de ce match, parce qu'il y a la place. L'action à la dernière minute c'est dommage, parce qu'on fait beaucoup d'efforts », regrette Boudebouz dans des propos relayés par EVECT.

Boudebouz voit de bons ingrédients au quotidien

Néanmoins, le milieu des Verts essaie de tenir un discours positif. Car selon lui, le vestiaire affiche un comportement qui devrait porter ses fruits. « On se donne tous les jours pour pouvoir gagner les matchs, ça se joue sur des détails et on ne prend pas encore les trois points. Il faut continuer à travailler, c'est sur la bonne voie, on est frustrés. »

Et alors que les supporters ne peuvent pas apporter leur soutien habituel, Boudebouz appelle donc le vestiaire à se sortir de cette situation difficile par lui-même. « On est plus soudés, on joue plus ensemble. Il faut provoquer ce changement, il n'y a que nous, on n'a pas les supporters. On sait que pour nous c'est essentiel, mais on n'a pas le choix, on doit se relever, on sait qu'ils ne sont pas là, on doit absolument prendre des points. »