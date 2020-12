ASSE – SCO Angers (0-0) : Neyou confie sa frustration et pointe ce qui a manqué aux Verts

Une fois encore, Yvan Neyou a montré qu'il était un pion capital de l'ASSE. Un gros match mal récompensé avec deux occasions franches, mais le milieu de terrain camerounais ne pouvait pas se satisfaire de cela.

Au micro de Telefoot, le milieu stéphanois n'a pas caché sa frustration au regard des occasions manquées par les Verts. « On a eu beaucoup d'opportunités qu'on a pas réussi à concrétiser. On sort frustré de ce match parce qu'on a eu des choses à se mettre sous la dent et eux moins ».

Des Verts avec le frein à main ?

Pour expliquer ce manque de réussite offensive, Neyou a une hypothèse très claire. Selon lui, des Verts en manque de confiance jouent un peu trop avec le frein à main. « Il a manqué un peu plus de folie. Mais dans un moment où c'est difficile pour nous, on sécurise le bloc. Quand on sera plus en confiance, ça ira mieux devant », assure le milieu des Verts.