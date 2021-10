ASSE - SCO Angers (2-2) : les mots forts de Mahdi Camara

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Voici la réaction de Mahdi Camara, le milieu de terrain de l'ASSE, reconverti arrière droit depuis quelques matches.

"On revient de loin, encore une fois. On voulait faire un résultat et on a été aidé par les supporters. On ne peut pas être satisfait de ce match nul, mais on a montré qu'on avait de l'envie. Notre match face au FC Metz arrive, on doit absolument prendre des points, on est conscients de cette situation. Mais on va s'en sortir. On a bien débuté, mais comme le début de saison, on prend un but dès que l'équipe adverse vient dans notre surface. Il faut gommer ces erreurs. "