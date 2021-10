ASSE - SCO Angers (2-2) : supporters, crise, avenir, Puel répond à tout

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Voici les mots de Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE au terme des 90 minutes face à Angers. Et ce score nul de 2-2.

"Les joueurs ont fait preuve de caractère, je les ai félicités. Ils ont démontré un coeur énorme. En restant concentrés alors qu'il y a eu une heure de décalage. On a étouffé notre adversaire, même si on peut regretter de ne pas marquer sur nos temps forts. On a des situations, et on prend un but en contre. Ce sont des vents contraires, mais les joueurs ne lâchent rien. Ce nul est mérité en tous cas et je pense qu'on a perdu deux points.

Wahbi Khazri ? Il est important, fait preuve d'efficacité. Il marque sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui a une gestuelle différente, qui surprend. En ce moment, il est bien. On s'appuie sur lui.

Mon sort, mon avenir ? Cette réunion dont vous parlez sur mon sort en début de semaine, elle a lieu chaque semaine. Pas plus, pas moins. Ma situation ? Je reste concentré, près de mes joueurs. On ne lâche rien. On a de jeunes joueurs, ils vivent des moments difficiles, mais formateurs. Les supporters ? Ce qui m'intéresse, c'est de rester professionnel, et d'être proche de mes joueurs. Moi, je pense à remonter au classement. Après, les choses se feront naturellement."

