ASSE : ses débuts, son intégration, son pari avec Krasso, Bordeaux... Niels Nkounkou s'est confié

But !: Niels, vous avez effectué un super mois de février...

Niels NKOUNKOU : Oui. On savait que c'était un mois très important, parce qu'on allait jouer contre des concurrents directs. Ça s'est très bien passé. On est allés chercher ce qu'on voulait. Maintenant il faut continuer, surtout ne pas se relâcher.

Le club ressemble à ce que vous imaginiez ?

Oui. J'en avais parlé avec Wesley (Fofana). Je savais à quoi m'attendre. En venant ici, je savais que ça allait être génial. Quand je suis arrivé, c'était une période compliquée mais ça ne m'inquiétait ps plus que ça. Je savais qu'il y avait un bon groupe et qu'on allait relever la tête.

L'atmosphère a dû changer en l'espace de quelques semaines...

Bien sûr. Avec les résultats, c'est un peu plus joyeux. Ce n'était pas la sinistrose non plus au début, mais il y a forcément plus de sourires quand on gagne. C'est mieux comme ça !

Le public vous rappelle-t-il plus les publics anglais ou Marseille ?

Les deux. Geoffroy-Guichard, il y a une vraie ferveur, comme en Angleterre et au Vélodrome. Ça se ressemble. Il y a une forte présence. On sent l'importance qu'a le foot, l'équipe. C'est plaisant d'évoluer dans ce contexte, avec cette passion autour de nous.

Que pensez-vous de vos premiers pas en Vert ?

Mes débuts ont été compliqués. Mais on a corrigé des choses et depuis quelques matches ça se passe beaucoup mieux. J'ai été décisif pour l'équipe. Je joue à un poste qui me va bien, où je peux bien m'exprimer. Sur le côté, j'ai une couverture derrière moi, je peux donc plus attaquer.

Vous n'aviez effectué que 2 passes décisives en 50 matches chez les pros et vous n'aviez inscrit aucun but... Qu'est-ce qui a changé ?

Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout une question de confiance. Les qualités offensives, je savais que je les avais. C'est en train de venir. Etre décisif, c'est important. Je suis content.

Il paraît que vous vous êtes lancé un défi, avec Jean-Philippe Krasso...

Faire plus de passes décisives que lui, oui. C'est mon objectif !

Quels sont vos axes de progression ?

C'est surtout tactiquement, je pense. Et d'être plus présent dans le jeu.

Physiquement, comment vous sentez-vous ?

Bien. C'est vrai que j'ai beaucoup enchaîné. Ça a parfois un peu tiré, comme à Nîmes en deuxième mi-temps, mais je me sens bien.

Un joli match vous attend à Bordeaux...

Oui. On va essayer de montrer de quoi on est capables, face à une belle équipe de Bordeaux qui joue la montée. On verra ce qu'on va pouvoir aller chercher.

Vous allez pouvoir jouer un peu plus libérés...

Oui. Mais le fait d'avoir pris un peu d'avance sur nos concurrents directs ne doit rien changer à notre façon d'aborder les matches. Il faut continuer de jouer avec la même intensité.