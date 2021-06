ASSE : Ses regrets, ses ambitions... Aouchiche fait le bilan de sa saison

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Dans Le Parisien, Adil Aouchiche a fait son bilan après une première saison où il aura disputé 35 matches, toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 5 passes décisives. « Sur le plan de l’apprentissage, de l’expérience, de la confiance qu’on m’a accordée, j’ai vécu une saison très positive, a confié le Titi parisien. On a traversé beaucoup de moments difficiles et vivre cela à 18 ans m’a fait grandir. J’en avais besoin. J’aurais aimé faire mieux, avoir plus de statistiques. Je travaille beaucoup, on veut me faire progresser, le staff est derrière moi… J’ai joué énormément, c’est magnifique. J’ai l’impression d’avoir énormément progressé. J’ai trouvé ce que j’étais venu chercher. J’ai trouvé le club, l’équipe, le coach qu’il me fallait, qui avait un projet pour moi. Je suis là pour jouer et acquérir de l’expérience. Aujourd’hui, je suis très fier et très content d’avoir ça. J’espère que je vais en faire encore plus. »

6 buts et 6 passes décisives, son objectif déclaré pour 2021-22 Sur RMC, il y deux semaines, Jean-Michel Larqué avait lancé un défi à Adil Aouchiche : tripler son nombre de buts la saison prochaine. Et Aouchiche ne s'était pas démonté : « 6 buts et 6 passes décisives, OK, je pense que je peux les mettre », avait-il soutenu. Un signe fort de son ambition et de sa confiance en lui.

« Plus simple de percer à Saint-Etienne qu’au PSG »

Sollicité par plusieurs clubs français et étrangers alors qu'il était en fin de contrat au PSG l'été dernier, Aouchiche (18 ans) ne regrette donc pas son choix. Il a trouvé à Saint-Etienne le temps de jeu qu'il était venu chercher, et un coach qui lui fait confiance, avec 21 titularisations en L1. « Il est bien sûr plus simple de percer à Saint-Etienne qu’au PSG qui joue la Ligue des champions, a de grosses exigences, un effectif de stars…, estime le n°17 des Verts. C’est un club qui est sous pression permanente. Quand un coach arrive, il doit gagner tous ses matchs. Je ne dis pas que le PSG ne fait pas confiance aux jeunes, mais la concurrence y est très rude. Pour un jeune, s’imposer au PSG, ça demande du temps. Libre à chacun de le prendre ou pas. Moi, j’ai fait le choix de partir à Saint-Etienne parce que, tout en prenant mon temps, je pouvais avoir ce que je voulais plus vite. Je n’ai aucun regret d’avoir quitté Paris. J’ai beaucoup joué pour mon âge. »

« Je progresse beaucoup plus ici »

Habitué à dominer les adversaires avec le PSG, que ce soit avec les U19 ou lors de ses apparitions en équipe première, le natif du Blanc-Mesnil a trouvé plus de répondant en se frottant aux équipes de L1 avec les Verts, mais il y voit du positif pour son avenir. « Je progresse beaucoup plus ici dans les secteurs que je devais améliorer. Je suis dans un club qui, contrairement au PSG, ne traverse pas ses matchs dans un fauteuil. Ici, c’est un peu plus dur, chaque ballon est important, il faut savoir le garder, apprendre à être dur au contact, prendre du muscle… » Sa progression passe par là.