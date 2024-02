ASSE : Sissoko ravi de la méthode Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est Ibrahim Sissoko qui était en conférence de presse ce jeudi à l'ASSE, en compagnie d'olivier Dall'Oglio. L'attaquant malien s'est réjoui de la bonne passe de son équipe, depuis son retour de la CAN. "On a su enchaîner et s’offrir une belle série, a-t-il glissé. On a vécu une période difficile, il faut profiter de celle-ci et continuer à garder la même ligne de conduite. On a trouvé une sérénité qu’on n’avait pas quand je suis parti en sélection. Il faut continuer comme ça."

"Je vis très bien ces nouveautés"

Et à lui d'évoquer le changement de coach opéré cet hiver par la direction... "Il y a désormais une méthode de travail différente, que je n’ai pas trop pu découvrir avant de partir en sélection. Je vis très bien ces nouveautés." Déterminé et enthousiaste, l'ancien sochalien !

