ASSE : Sissoko revient sur les sifflets des supporters et se lâche sur le peuple vert

Co-meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 buts, Ibrahim Sissoko (27 ans) était pourtant mal parti à l’ASSE. Sifflé lors de son premier match à Geoffroy-Guichard, l’attaquant arrivé du FC Sochaux avait été marqué par ce petit traitement de faveur.

« Le premier match, quand j’ai été sifflé, j’ai été surpris de fou, avoue-t-il dans L’Équipe. Je me suis dit: “Ah oui, ici les gens ils sont vraiment exigeants” (sourire). Après, dans ces moments-là, il n’y a que le travail et la force de caractère qui comptent. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis un rageux (rires) et, tout de suite, je me suis dit: “OK, je vais retourner la tendance.” »

« Ici, je trouve la passion incroyable »

Avec 8 buts au compteur, Sissoko est depuis devenu l’une des coqueluches du public stéphanois, qui le lui rend bien. « Des buts, j’en ai mis, j’en remettrai, je sais faire. C’est mon job. On m’a recruté pour ça. C’est le rôle que j’aime. Et puis, avoir un rôle de buteur dans un club comme Saint-Étienne, c’est gratifiant de fou, poursuit-il. Quand tu marques ici, tu as vraiment le sentiment que la tribune bouge. C’est un truc de fou comme les gens, de tous les âges, sont amoureux de leur club. Parfois, même quand je ne suis pas au stade, quand je vois la réaction des gens au supermarché ou autre, je trouve la passion incroyable. »

