ASSE : Sissoko se projette sur le choc face à Auxerre

La belle série stéphanoise s'est engluée hier dans le bourbier de Charléty (0-0). Face au Paris FC, l'ASSE n'a pas réussi à faire trembler les filets et a dû se contenter d'un résultat nul. Pas un drame pour Ibrahim Sissoko. Au Progrès, l'attaquant stéphanois a expliqué qu'il préférait positiver et se tourner vers le choc face à l'AJ Auxerre, leader de la L2, samedi dans un Geoffroy-Guichard pas loin du guichets fermés.

"Il faut penser positif et au match d’après face au leader du championnat"

"On retient ce point pris à l’extérieur car on savait que ce ne serait pas facile de jouer ici. On voulait repartir avec quelque chose d’ici. Le terrain était compliqué mais c’était le cas pour les deux équipes. Avec un peu plus de justesse, on aurait pu mieux gérer certains coups mais on aurait aussi pu se retrouver mené. Je pense que c’est un bon point pour tout le monde. Dans les matches comme ça, il faut penser positif et au match d’après face au leader du championnat."

💬 "On a eu quelques occasions et le @ParisFC aussi. C’est ce que j’ai dit aux joueurs qui étaient déçus par ce résultat. Je les ai rassurés, c’est un point qu’il faudra bonifier." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 2, 2024

