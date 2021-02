ASSE : Sochaux, Cissé, la Covid… Moukoudi fait le tour de l'actualité verte avant le Stade Rennais

L'élimination de la Coupe de France à Sochaux jeudi

« L’élimination à Sochaux est frustrante. On avait à cœur de faire un bon parcours. On a la chance d’enchaîner, dès demain à Rennes. Je ne redoute pas un coup d’arrêt car nos dernières sorties en championnat étaient plus bonnes. »

Son association avec Pape Cissé en défense centrale

"On échange beaucoup avec Cissé. On a joué peu de matchs ensemble, il y a des choses a améliorer, que ce soit avec Sow, avec Kolo, avec Pape… On essaye de progresser ensemble."

Les axes de progression de l'équipe

« On doit progresser sur les coups de pied arrêtés offensifs. Avec les gabarits que l’on a, on est capable de faire beaucoup mieux. »

Une saison placée sous le signe de la Covid

"Ça a été compliqué la seconde fois pour moi (Covid), ça va beaucoup mieux, j'ai repris, je me sens bien et je suis prêt a enchainer les matches. C'est une saison particulière, il faut s'adapter à toutes les conditions sanitaires en se préparant au mieux."

