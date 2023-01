ASSE - Sochaux : Krasso et Charbonnier marquent mais la défense craque... les notes des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

LARSONNEUR (4)

Impérial lors de ses deux premiers matches avec deux clean sheets à la clé, le nouveau gardien des Verts est allé chercher trois fois le ballon au fond de ses filets. Et il n'a pas été exempt de tout reproche sur le deuxième but sochalien, devancé par Sissoko...

APPIAH (4)

Lui aussi a été moins bon que lors de ses deux premiers matches en Vert. Une bonne entente avec Cafaro, malgré tout.

BRIANCON (4)

Trop court pour empêcher le deuxième but sochalien, Briançon s'est blessé en percutant le poteau. Remplacé par GIRAUDON, qui n'a pas pu empêcher le 3e but des Lionceaux, quelques secondes après son entrée en jeu...

SOW (3)

Le Guinéen avait enchaîné deux ou trois matches corrects. Mais là, il est clairement retombé dans ses travers, avec un « balai » qui a failli profiter à Kalulu (14e) et deux ou trois autres interventions ratées. Vraiment pas rassurant.

NKOUNKU (3), puis MOUTON

Pour sa première titularisation, Nkounku n'a pas vraiment fait bonne impression dans son couloir gauche. Avec un positionnement qui a laissé à désirer, il a laissé des boulevards à Mauricio, comme sur l'ouverture du score, et est apparu bien emprunté balle au pied. Remplacé par MOUTON. A 2-1, le jeune milieu n'a pas eu l'apport espéré en premier rideau, devant la défense.

CAFARO (5,5), puis PETROT

D'abord à droite, puis à gauche en deuxième mi-temps, Cafaro a expédié un coup franc dans le kop nord (22e), mais il a obligé Prévot a deux beaux arrêts et c'est lui qui a servi Krasso sur l'action du penalty. Remplacé par PETROT à 2-1. Auteur d'une entrée catastrophique, le gaucher a été impliqué sur les deux derniers buts sochaliens, venus de son côté.

MOUEFFEK (6)

Puissant, difficile à stopper, il a confirmé sa belle forme en dominant les débats au milieu. Il a provoqué des fautes et délivré de bons ballons, dont deux caviars vendangés par Lobry (47e) et Nkounku (52e). Le meilleur Vert sur le terrain, et de loin.

MONCONDUIT (5)

En l'absence de Bouchouari, suspendu, Monconduit a retrouvé une place de titulaire. Mais il n'en a pas vraiment profité, livrant un match assez neutre, même s'il a eu 20 bonnes minutes en début de seconde période. Pas sûr qu'il ait marqué des points, et comme en plus Fomba arrive...

BAMBA (4), puis LOBRY (5)

Dans un couloir gauche 100% recrues avec Nkounkou, Bamba a eu du mal a faire des différences en première mi-temps, avant de sortir sur blessure. Remplacé par LOBRY, qui a raté le cadre, du droit, sur un centre en retrait de Moueffek (47e), avant de servir Charbonnier sur le but du 2-1, du droit là encore.

KRASSO (5,5)

Après avoir buté sur Prévot (7e), l'Ivoirien a provoqué et transformé le penalty du 1-1 avant d'être à l'origine de l'action qui a permis à Charbonnier de donner l'avantage aux Verts. Mais son duo avec «Charbo » reste perfectible, et il s'est montré parfois un peu trop facile.

CHARBONNIER (5,5), puis CHAMBOST

Hormis une remise pour Monconduit (13e), Charbonnier n'a pas beaucoup pesé mais il a encore fait preuve de ses qualités de finisseur sur son but, tout en maitrise et en sang froid. Remplacé peu après par CHAMBOST, transparent. Un coaching qui fait beaucoup parler, depuis le coup de sifflet final du match, chez les supporters stéphanois, interpelés par les choix de Batlles à 2-1...