ASSE : son adjoint dévoile l'ambition de Batlles pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Soirée spéciale, demain, pour Manu Da Costa. L'adjoint de Laurent Batlles à l'ASSE va retrouver le stade Robert-Diochon et Quevilly-Rouen-Métropole, qu'il a entraîné entre 2013 et 2020. Interview par France Bleu sur ces retrouvailles, le technicien a également dévoilé les tenants et les aboutissants de sa relation de travail avec Batlles, ainsi que leur ambition commune pour les Verts.

Podcast Men's Up Life

"Nous espérons faire partie de ceux qui le feront repartir au niveau qu'il mérite"

J'essaie déjà, au quotidien, d'être une source de propositions par rapport à ce que Laurent veut mettre en place, que ce soit au niveau des exercices ou des mises en situation. Laurent me demande si j'ai des idées, je lui en propose et évidemment, c'est lui qui décide en dernier recours, c'est son rôle et c'est normal. Nous échangeons aussi beaucoup sur l'effectif, les manques, l'adversaire ou encore l'individualisation des vidéos sur nos adversaires. Les rôles sont bien définis et ma feuille de route est très claire, elle a été établie dès le départ par Laurent. Le travail est important mais les choses sont bien ciblées et chacun a sa tâche. Je vais me répéter, mais je m'épanouis totalement dans ce qui est mis en place, avec des valeurs humaines propres à Saint-Étienne, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail. Laurent Batlles est un superbe ambassadeur de ses valeurs et son staff lui ressemble."

"N'oublions pas non plus que nous sommes à l'ASSE, un club fantastique. A un moment donné, forcément, ce club repartira de l'avant et nous espérons faire partie de ceux qui le feront repartir au niveau qu'il mérite. L'humilité n'entraine pas un manque d'ambition, bien au contraire. Etre ambitieux, ce n'est pas être prétentieux. Lorsque l'on accepte de relever un challenge comme celui de Saint-Étienne, évidemment que c'est pour voir des jours meilleurs, tout faire au quotidien pour que l'avenir soit beaucoup plus rose. La phase dans laquelle nous sommes n'est pas simple, mais elle est super excitante. La réalité du foot de haut niveau, ce sont les résultats et en ce moment, nous faisons le dos rond pour tout mettre en place et pour faire mieux."

Pour résumer Adjoint de Laurent Batlles à l'ASSE, Manu da Costa retrouvera lundi un Quevilly-Rouen-Métropole qu'il a entraîné par le passé. Pour France Bleu, il a dévoilà les dessous de sa relation avec le technicien ainsi que leur ambition commune pour le club forézien.

Raphaël Nouet

Rédacteur