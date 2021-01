ASSE : Son départ, Puel, la saison des Verts... Robert Beric en dit plus

« Ce but ... c'est probablement le meilleur moment de ma carrière. Marquer dans le derby à la dernière minute et offrir la victoire aux supporters, l'histoire était parfaite. Mais, à peine une ou deux semaines plus tard, on ne parlait plus la même langue avec le coach. Il n'y avait pas de raison de rester dans ces conditions » : sur Poteaux Carrés, Robert Beric (29 ans) s'est confié. Le Slovène est notamment revenu sur ce but la victoire inscrit contre l'OL (1-0) il y a quinze mois, pour le premier match de Claude Puel sur le banc des Verts. Le dernier de ses 34 buts sous le maillot vert, et probablement le plus beau, le plus fort émotionnellement.

« Puel ? Clairement, ce n'est pas mon coach préféré ! »

Dans cet entretien, le natif de Krsko est aussi revenu sur son, départ du Forez il y a tout juste un an, alors qu'il avait prolongé son contrat de trois ans un an plus tôt, grâce à Roland Romeyer, l'un de ses fervents admirateurs. « Avec Puel on a eu quelques discussions, mais, c'est tellement difficile de parler avec lui ! Il a une façon si différente de faire les choses à Saint-Etienne. Il a pris tout le club dans ses mains. Il commence son nouveau projet et il m'a dit qu'il ne me voyait pas dedans. Selon lui, je n'étais pas le type d'attaquant qu'il lui fallait. Il voulait un autre genre de buteur. Le problème, c'est qu'il me restait encore trois ans de contrat. Ça ne valait pas le coup de rester à Saint-Etienne pour m'asseoir sur le banc. Donc, j'ai dû trouver une solution et quitter le club. Je respecte sa décision ».

« Je suis assez satisfait de ma première saison en MLS »

Et au n°27 d'ajouter, toujours au sujet de Puel : « Clairement, ce n'est pas mon coach préféré ! Il est arrivé, il veut faire autre chose par rapport à ce qu'on a fait avant. Il m'a dit qu'il ne me voulait pas et je respecte. »

Un départ qui ne l'empêche pas de suivre toujours l'actualité de l'ASSE et d'être en contacts avec certains de ses anciens coéquipiers. « J'ai toujours quelques amis dans l'effectif. Je parle souvent à Romain, Jessy ou KMP. J'aime ces mecs ! Je serai toujours leur premier supporter. »

Un Beric qui n'a rien perdu de ses qualités de finisseur en franchissant l'Océan Atlantique pour rejoindre Chicago puisqu'il affiche déjà 11 buts au compteur en 22 matches avec le Chicago Fire. « Je suis assez satisfait de ma première saison en MLS. J'espère que je vais continuer comme ça la saison prochaine. C'est toujours bien de marquer mais l'essentiel reste la performance de l'équipe et j'aimerais que nous puissions faire mieux que la saison qui vient de s'achever puisque nous n'avons pas atteint notre objectif qui était les playoffs. Ce n'était pas une bonne saison. J'ai confiance sur le fait qu'on fera mieux cette saison. Mais je suis content de ce que j'ai trouvé ici. Je suis heureux à Chicago. » C'est bien là l'essentiel, non ?