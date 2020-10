ASSE : Son intégration, ses premières impressions, ses objectifs... la recrue Retsos en dit plus

But ! : Panagiotis, tout d'abord, avez-vous un surnom ?

Panagiotis RETSOS : Oui. Panos. C'est plus simple que Panagiotis.

Pourquoi ce choix de rejoindre Saint-Etienne ?

Parce que c'est un grand club. Quand on m'a dit que j'avais cette possibilité, j'étais très content, très fier. C'est une bonne opportunité pour moi. J'avais envie de jouer en L1.

Que savez-vous du club ?

Je sais que c'est un grand club. C'est le club qui compte le plus de titres de champion en France. Et il a un très bon public. J'aime ça. C'est important pour moi, même si malheureusement les gens ne peuvent pas remplir les stades à cause de la crise sanitaire.

Vous avez regardé des matches de l'ASSE avant votre arrivée ?

J'ai regardé le dernier match, à Lens. C'était un match spécial, avec deuyx expulsions, dont une dès le début de la rencontre. Mais je sais que l'équipe a bien débuté avant d'avoir un petit coup de mou, qu'il y a eu des blessés, le départ de Fofana. J'espère aider l'équipe à retrouver de meilleurs résultats.

« J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Je suis prêt, même si j'aurai sans doute besoin d'un peu de temps pour être au top de ma forme. Il n'y a que les matches pour ça. »

Justement, qu'allez-vous apporter ?

Même si je n'ai que 22 ans, j'ai déjà une petite expérience. J'ai joué trois ans à Leverkusen. J'espère aider l'équipe mais ça marche aussi dans l'autre sens : j'espère que l'équipe m'aidera.

Vous avez peu joué ces deux dernières saisons...

Oui. J'ai été blessé. Mais j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Je suis prêt, même si j'aurai sans doute besoin d'un peu de temps pour être au top de ma forme. Il n'y a que les matches pour ça.

Quel est votre poste préféré ?

On me pose cette question depuis mes débuts ! Je préfère jouer en défense centrale. Mais si le coach a besoin de moi à droite ou à gauche, il n'y a pas de problème. Je suis toujours prêt pour aider l'équipe.

Quel type de défenseur êtes-vous ?

Je pense être assez à l'aise avec le ballon. Je n'aime pas dégager le ballon n'importe où. J'essaie de relancer proprement. Je suis combatif, je donne toute quand je suis sur le terrain. Et je pense être assez rapide.

Quel objectifs vous êtes-vous fixés ?

J'espère jouer un maximum de matches et aider l'équipe à faire la meilleure saison possible. Je ne suis que prêté mais j'espère rester ici quelques années. C'est mon objectif.

Vous arrivez dans une équipe très jeune...

Oui, j'ai vu ça. Elle est très très jeune, encore plus qu'à Leverkusen. Mais je suis jeune aussi alors je pense que c'est un plus pour moi, pour mon intégration. Et j'ai déjà pu voir que les joueurs étaient très professionnels malgré leur jeunesse.

Alexandros Katranis vous a-t-il donné des conseils ?

Bien sûr. Je joue avec « Katra » en Espoirs. Il m'a dit beaucoup de bien de Saint-Etienne, du club, des gens, de la ville. Il est très content pour moi. Ça m'a conforté dans mon idée de venir ici.