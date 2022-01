ASSE : son retour de blessure, la CAN, ses objectifs... Yvan Neyou en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Yvan Neyou, qui a fêté ses 25 ans le 3 janvier, a vécu une première partie de saison délicate, à l'instar de l'ASSE. L'ancien joueur de Braga n'a disputé que 13 matches. Susopendu lors de la première journée contre Lorient (2-2), il s'était blessé à une cheville à Metz (1-1), en début de rencontre, le 30 octobre, et il avait dû rester sur le flanc un mois et demi avant de retrouver les terrains à Reims (0-2) le 11 décembre. Une absence qui l'avait empêché notamment de prendre part aux deux seules victoires des Verts en L1, et sur laquelle il est revenu dans une vidéo Youtube, « Le Ney, retour au combat ».

« J'espère revenir sans gêne »

Une vidéo dans laquelle on voit le milieu de terrain se faire masser à L'Etrat, se faire des soins chez lui, ou encore faire du shopping à Paris... « Quand je me blesse à Metz, je suis frustré, je comprends tout de suite que ça va être longs, qu'il va falloir être fort mentalement, que j'aurai besoin de soutiens, explique-t-il. Je savais que j'allais être privé de mes coéquipiers, du terrain. C'était une épreuve. J'ai énormément travaillé avec les kinés. Ça passe aussi par du repos. J'ai acheté du matériel, des machines conseillées par des professionnels de santé. Mais j'ai aussi pu prendre du temps, sortir un peu de ma routine et faire des choses que j'aime, comme le shopping ». Neyou, qui dispute en ce moment sa première CAN, au Cameroun, avec les Lions Indomptables, aux côtés notamment d'Harold Moukoudi, espère désormais que cette blessure est derrière lui... « J'espère revenir sans gêne, a-t-il confié. La saison est encore longue. Il y a encore beaucoup d'échéances, avec pour commencer la CAN, où je vais représenter mon pays. J'espère être prêt pour ces différents challenges qui vont demander beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. »