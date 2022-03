ASSE : son retour en forme, l'apport de Dupraz, la course au maintien... Bouanga en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

But : Denis, racontez-nous ce but contre Metz...

Denis BOUANGA : (il sourit) C'est vrai qu'il est un peu atypique vu que j'ai glissé au départ. Mais au final la glissade m'a aidé. Je suis super content. C'est un but vraiment important. On avait à cœur de remporter ce match face à un concurrent direct.

Vous n'êtes plus relégable...

On s'éloigne un peu de la zone rouge. Ça fait du bien mais il ne faut pas croire que tout est fait. Il reste pas mal de matches. Il faut continuer comme ça.

Il y a eu une belle communion avec le public à la fin...

L'ambiance était magnifique. Ça faisait longtemps. Ils étaient 36 000 à nous pousser. On leur dédie cette victoire.

« Le groupe s'est mis le cerveau à l'endroit. On se bat tous les uns pour les autres. On est tous ensemble, c'est ce qui fait notre force »

C'était peut-être un tournant de la saison...

Un tournant je ne sais pas. Mais c'était une marche importante. On a répondu présent. Honnêtement, on n'a rien à faire ici, en bas du classement. Maintenant il reste 11 matches. A nous d'être réguliers, de continuer comme ça, avec cet état d'esprit là.

Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines ?

L'état d'esprit. Le groupe s'est mis le cerveau à l'endroit. On se bat tous les uns pour les autres. On est tous ensemble, c'est ce qui fait notre force.

Sur le plan personnel, vous retrouvez votre efficacité...

Oui. La confiance est revenue. Mais il ne faut pas que je reste sur ça. Il faut que je continue. Je peux faire plus, je le sais.

A quoi attribuez-vous cette confiance retrouvée ?

Au travail. Le groupe et le staff ont su me mettre en confiance. J'avais besoin de ça.

Que vous a dit Rémy Cabella dans le vestiaire ?

Il nous a félicités. Il était content de nous revoir et nous aussi. Ça fait toujours plaisir.

Pour résumer

