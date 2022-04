ASSE : son retour, son état de forme, le maintien… Crivelli avait des choses à dire avant Lorient

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Son retour

« Pour moi, c’est un soulagement d’être rentré contre Marseille. Enchaîner une semaine d’entraînement et être dans le groupe, ce n’est que bien pour moi. »

Ses sensations

« Physiquement, je me sens bien. Il y avait beaucoup d'impatience car cela faisait longtemps que je n'étais pas sur le terrain. Il faut prendre sur soi et travailler avec les kinés puis sur le terrain. »

Ses blessures

« Je suis venu ici en voulant jouer le plus possible. On ne décide pas de son corps. On fait tout au mieux mais parfois le corps ne répond pas comme on veut. »

Le maintien

« Chaque joueur est important pour le maintien, pour aller chercher des points. Je ne sais ce qu'est l'archétype de l'attaquant pour le maintien. J'espère mettre des buts et faire des passes décisives. »

Le match contre Lorient

« Tous les matchs sont importants, si on a pris nos points contre des équipes de notre catégorie, c'est qu'on sait jouer ce genre de matchs. On les joue tous pour les gagner, mais demain il y aura une pression pour le maintien. »

Ses partenaires

« Eliaquim Mangala et Timothée Kolodziejczak sont deux joueurs avec assez d'expérience et qui ont faire de très belles carrières. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font de bien ou pas bien. »

