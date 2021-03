ASSE : son rôle, ce qui l'attend... les dessous du retour de Loïc Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On le sait : Loïc Perrin (35 ans), qui a mis un terme à sa carrière l'été dernier, à l'issue de son contrat, dispose d'une reconversion au sein de l'ASSE, son club de toujours. L'ancien capitaine emblématique des Verts a fait office de consultant pour Téléfoot depuis le début de la saison, une expérience qui lui a plu, mais qui a été écourtée par l'arrêt de la chaîne.

Un rôle de conseiller loin du sportif, en tout cas pour l'instant

Récemment, Perrin avait laissé entendre qu'il avait échangé avec Roland Romeyer et les dirigeants stéphanois au sujet de sa reconversion. Les discussions ont porté leurs fruits puisque l'ASSE a annoncé son retour au club hier, une heure après que Butfootballclub ait sorti l'information... Dans un premier temps, Perrin fait le tour des différents services du club, son rôle à venir restant encore à définir. Il avait confié il y a quelque temps qu'il envisageait d'intégrer une formation de Management du sport, à Limoges. Une formation dont les prochaines sessions auront lieu à la rentrée. « L’ASSE a déjà représenté 23 années de ma vie. Je suis très attaché à ce club et à Saint-Etienne. J’en partage les valeurs depuis toujours et j’ai envie de les transmettre du mieux possible », s'est réjoui l'enfant de Périgneux. Avant d'ajouter : « En tant que joueur, j’aimais déjà le contact avec les supporters, les partenaires et les salariés du club. J’ai envie de renforcer ce lien car le club n’est rien sans cet environnement. Il est important de faire vivre cette identité populaire, l’une de spécificités de l’ASSE. Je suis très fier de participer à la mise en œuvre d’actions qui serviront le club ».

Romeyer : « On va lui confier des missions »

Perrin intègre donc l'ASSE en tant que conseiller. Il travaillera sur des projets structurants du club. Il représentera l’ASSE dans des opérations de relations publiques avec ses partenaires et supporters. Il animera des actions pédagogiques auprès des jeunes. «Il va nous apporter d’autres compétences et sa connaissance fine du club dans le développement de projets importants pour notre avenir. Loïc incarne l’identité de l’ASSE. On va lui confier des missions. Elles lui permettront de continuer à défendre nos valeurs », a précisé Roland Romeyer, à l'origine de ce retour de l'enfant prodigue au sein de la maison verte.