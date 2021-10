ASSE : Soucasse avait déjà conforté Puel avant le derby

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Après les « Puel démission » descendus des tribunes de Geoffroy-Guichard lors de la défaite de l'ASSE face à Nice (0-3), le derby contre Lyon (1-1) était crucial pour Claude Puel. Mais malgré la 20e place de l'équipe et la vindicte populaire, le manager général des Verts jouait-il vraiment son poste dimanche soir ? On peut en douter à la lecture des propos de Jean-François Soucasse.

« Il faut lui tirer un coup de chapeau »

Dans Vestiaires, le président exécutif de l'ASSE avait en effet encensé Claude Puel... « J’ai l’intime conviction qu’il est actuellement la personne idoine au poste d’entraîneur des Verts, avait-il confié. Son projet représentait la meilleure alternative possible pour faire avancer le club. Il faut lui tirer un coup de chapeau. Je n’ai jamais rencontré un entraîneur qui incarne à ce point le projet de son club. On ne peut pas recruter ? Il fait avec et vous ne l’entendez pas se plaindre, ni en interne ni auprès des médias. Quand d’autres, au dernier jour du mercato, réclament des recrues et se positionnent contre leurs dirigeants, lui fait preuve d’une intégrité rare et louable, alors qu’il sait très bien qu’elle peut potentiellement se retourner contre lui. » N'en jetez plus !