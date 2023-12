ASSE : Soucasse confirme, c’est fini pour Laurent Batlles !

Pendant de longues minutes, après ASSE – EA Guingamp (1-3), marquant la 5ème défaite de rang des Verts en Ligue 2, les journalistes ont attendu Laurent Batlles en conférence de presse et au micro des diffuseurs. Le technicien ne s’est jamais présenté…

Au lieu de ça, peu après minuit, on a vu débarquer le président délégué des Verts Jean-François Soucasse confirmer l’issue de la réunion et l’éviction de Laurent Batlles de son poste d’entraîneur des Verts.

"C'est une situation difficile pour le club. Il y a des objectifs qu'on ambitionne d'atteindre et nous avons fait un constat : si l'on regarde nos derniers matchs, nous allons avoir beaucoup de difficultés à les atteindre... Je ne suis pas dans le déni, je connais notre classement. On va activer les leviers pour reprendre le fil de notre saison (...) Indépendamment de son investissement sans faille - pour ne pas dire viscéral - qu'avait Laurent envers le club, on doit aujourd'hui se projeter vers l'objectif qui est le nôtre. Nous avons considéré qu'il fallait une nouvelle mobilisation. Une nouvelle dynamique".